"Mystery Science Theater 3000: The Return" wróci

W kwietniu na Netfliksie premierę miał 14-odcinkowy sezon serialu. Produkcja stała się najwyżej ocenianą oryginalną produkcją platformy na Rotten Tomatoes, nic zatem dziwnego, że - jak właśnie się dowiedzieliśmy - powstanie kolejny sezon.Twórca Joel Hodgson i gwiazdy serialu Jonah Ray oraz Felicia Day poinformowali o tym w specjalnym filmiku skierowanym do fanów i osób wspierających produkcję na Kickstarterze., powiedział Hodgson Serial opowiada o członkach stacji badawczej i ich robotach, którzy są zmuszeni do oglądania - i wyśmiewania - kolejnych beznadziejnych filmów. Oryginalnybył emitowany w latach 1987-1999. W 2015, dzięki udanej kampanii na Kickstarterze, udało się doprowadzić do powstania kontynuacji.W najnowszym 11. sezonie bohaterowie omawiali m.in. familijny film o wielkiej stopie, widowisko katastroficzne z lat 70.i obraz science-fiction