"Narzeczona Frankensteina" do poprawki. Produkcja wstrzymana

Ekipa filmupracowała pełna parą w Londynie, by przygotować wszystko na początek zdjęć zaplanowanych na luty. Teraz mogą odpoczywać. Universal Pictures właśnie wstrzymało przygotowania do realizacji filmu.Oficjalnym powodem jest niezadowalający stan scenariusza. Studio chce, żeby tekst został poprawiony. Jest to na tyle istotne, że Universal zdecydowało się odwołać termin premiery, który przypadał na walentynki 2019 roku. Nowa data nie została na razie ujawniona.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy jednak, że w roli Frankensteina ma się pojawić Javier Bardem , a jego narzeczoną została Angelina Jolie . Jednak aktorzy nie podpisali kontraktów, bo czekają na klepnięcie scenariusza. Może się więc okazać, że nie zobaczymy ich w tych rolach.Jeśli chodzi o Jolie , to – jak podaje portal The Wrap – jej następczyni jest już wybrana. To sama Wonder Woman, Gal Gadot