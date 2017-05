"Narzeczona Frankensteina" drugim filmem Dark Universe

Studio Universal w końcu zdecydowało się, jak nazywać się będzie ich kinowe uniwersum opowiadające o klasycznych potworach z horrorów. To Dark Universe. I tak prezentuje się logo cyklu:Universal jednocześnie ujawniło, że drugim tytułem tego kinowego uniwersum będzie. Film trafi do kin na walentynki 2019 roku. Za kamerą stanie Bill Condon , reżyser aktorskiejSzczegóły projektu nie są na razie znane. Faworytką do zagrania tytułowej roli jest Angelina Jolie . Jej udział zależy jedna od tego, kiedy ekipa będzie gotowa do wejścia na plan.Dark Universe rozpocznie w tym roku. W planach są również:. Pieczę nad całym cyklem trzyma Alex Kurtzman