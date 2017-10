"Never Say Die" wciąż niepokonane

Za nami kolejny weekend, który zakończył się triumfem chińskiej produkcji("Never Say Die"). Podczas trzeciego weekendu obraz zarobił. Łączne chińskie wpływy wynoszą już 280,5 mln dolarów. Takiego wyniku w jednym kraju nie uzyskała jeszcze żadna aktorska komedia.Tym razem jednakmusiało się mocno napocić, by utrzymać pozycję lidera. Wynikjest bowiem tylko minimalnie gorszy i wyniósł. Widowisko SF miało naprawdę spore szanse, by w końcu zatriumfować w naszym zestawieniu. Niestety okazało się, że film nie może liczyć na wsparcie Azjatów. Obraz trafił do kin w Korei Południowej, gdzie zajął dopiero czwarte miejsce z wynikiem 1,2 mln dolarów (od premiery 1,7 mln dolarów).To bardzo źle wróży przyszłościw Chinach. Tym bardziej, że obraz wejdzie tam do kin w tym samym czasie co. A to widowisko z kolei podbija azjatycką widownię. Zadebiutowało w ośmiu mniejszych krajach i wszędzie zajęło pierwsze miejsca, co dało łączne wpływy w wysokości 9,1 mln dolarów. Film Villeneuve'a przed całkowitą porażką ratują małe spadki w tych krajach, w których jest już pokazywany od co najmniej tygodnia.Podium kompletuje tajska produkcja("Bad Genius"), która w piątek miała swoją premierę w Chinach. Obraz w ciągu trzech dni zarobiłNa czwartym miejscu znalazło się komiksowe widowisko. W ten weekend film zarobił. Obraz miał swoją premierę we Francji, gdzie (nie bez trudu) wywalczył pierwsze miejsce z wynikiem 2,8 mln dolarów (od środy 4,6 mln). W poniedziałek zagraniczne wpływy przekroczą 200 milionów dolarów. Globalnie wkrótce powinna paść granica 300 milionów (obecnie 286,7 mln).Pierwszą piątkę zamyka. Horror powoli wytraca pęd i w weekend zarobił już tylko. Jeszcze w połowie ubiegłego tygodnia zagraniczne wpływy przekroczyły granicę 300 milionów dolarów (obecnie 315,7 mln). Globalnie na koncie produkcji jest 630,6 mln dolarów.