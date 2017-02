"Nieznajomi" będą straszyć ponownie

O sequeluz 2008 roku mówi się od czasu premiery filmu. Kontynuacja miała trafić do kin w zeszłym roku, ale, jak widać, nic z tego nie wyszło. Wygląda jednak na to, że wreszcie coś zaczyna się dziać.Za kamerą kontynuacji stanie Johannes Roberts ). Scenariusz napisali Bryan Bertino Bertino był scenarzystą i reżyserem oryginału. Horror z 2008 roku opowiadał o parze ( Liv Tyler Scott Speedman ) przesladowanej przez trójkę zamaskowanych napastników.poznamy rodzinę na wakacjach, która zatrzymuje się na opuszczonym parkingu dla przyczep campingowych. W parku wysiada elektryczność i bohaterowie postanawiają przeczekać noc w opuszczonej przyczepie. Ale pod osłoną nocy odwiedza ich troje znajomych zamaskowanych osób.Obecnie trwa casting do filmu. Zdjęcia odbędą się latem.