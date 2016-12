"Niezniszczalni 4" w drodze na ekran

Dobra wiadomość dla fanów cyklu. Wszystko wskazuje na to, że realizacja czwartej części filmu nareszcie dojdzie do skutku.Prawa do dystrybucji widowiska w niemieckojęzycznych krajach Europy nabyła właśnie firma Splendid Film, która rozpowszechniała również trzy poprzednie odcinki. Premiera czwórki ma się odbyć w 2018 roku. Będzie to finałowa odsłona serii.Na razie nie znamy nazwisk reżysera i scenarzystów. Nie wiadomo też, kto wystąpi w filmie.Tytułowito grupa najemników pod wodzą niezłomnego Barneya Rossa. Bohaterowie za godziwą stawkę wyruszą na każdą - choćby niemożliwą - misję. Gwiazdą oraz pomysłodawcą cyklu jest Sylvester Stallone . Oprócz niego na ekranie mogliśmy zobaczyć takie legendy kina akcji jak Jason Statham Jean-Claude Van Damme czy Mel Gibson Seria zarobiła do tej pory w kinach na całym świecie ponad 800 milionów dolarów.