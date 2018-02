"Nightwing" w odstawce. Reżyser bierze się za "D&D"

Wszystko wskazuje na to, że na widowisko DC Comicsprzyjdzie fanom superbohatera długo poczekać. Obraz ma bowiem wyreżyserować Chris McKay . Jeśli wierzyć portalowi Variety, na plan filmu nie wejdzie zbyt szybko, ponieważ wcześniej zrobi dla Paramountu inne widowisko -Nightwing to Dick Grayson, który przez lata wspierał Batmana jako Robin w potyczkach z kryminalistami. Z czasem bohater postanowił się usamodzielnić i pod nowym pseudonimem rozpocząć własną krucjatę. McKay dużo w wywiadach mówi o projekcie, ale oficjalnych potwierdzeń ze strony Warner Bros było dotąd mało. Zdaniem portalu The Hollywood Reporter wynika to z tego, że w wytwórni inne komiksowe widowiska mają większy priorytet. Tymi projektami są m.in.:to z kolei widowisko inspirowane legendarną grą RPG. Pierwsza edycja ukazała się w 1974 roku. Z okazji 40-lecia, swoją premierę miała piąta edycja, która okazała się niezwykle popularna na Zachodzie. W Polsce najbardziej znane są wersje D&D 3.0 i 3.5.Pierwotnie projekt miał powstać dla Warner Bros., ale był zakładnikiem sprawy o prawa do ekranizacji z producentami nieudanego filmu. Kiedy Hasbro, właściciel firmy odpowiedzialnej za grę, doszło do porozumienia z producentami, przeniosło projekt do Paramount Pictures, z który ma podpisaną umowę o ramowej współpracy.