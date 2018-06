"Nocne plemię" zamieszka na małym ekranie

Stacja SyFy przygotowuje serial inspirowany słynnym opowiadaniem Clive'a Barkera Pisarz jest jednym z producentów projektu. Scenariusz napisał Josh Stolberg ).Twórcy mają ambicje, by poprzez historię z pogranicza horroru i fantasy opowiedzieć o napięciach rasowych w Ameryce. Serial przedstawi losy żyjących dotąd w podziemiu półludzi, pół potworów. Szukają oni nowego schronienia po tym, jak ich dotychczasowa kryjówka została zniszczona. Głównym bohaterem będzie mężczyzna, który niedawno stał się potworem i nie zdążył się do tego jeszcze przyzwyczaić. Jakby tego było mało, jego narzeczona zginęła w tajemniczych okolicznościach.zostało już raz przeniesione na ekran. W 1990 roku do kin trafił film wyreżyserowany przez samego Barkera . Jedną z głównych ról grał w nim David Cronenberg