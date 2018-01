"Ogień i furia" Trumpa na małym ekranie

Getty Images © Leon Neal

To było błyskawiczne, nawet jak na standardy telewizji. Kontrowersyjna książka Michaela Wolffaczyli niezwykle krytyczna analizy prezydentury Donalda Trumpa, zostanie przeniesiona na mały ekran.Przypomnijmy, że krucjata Trumpa przeciwko niewygodnej publikacji wciąż trwa. Prezydent zarzuca dziennikarzowi kłamstwo i zapowiada zaostrzenie praw zapobiegających podobnym nadużyciom. Z kolei autor broni się liczbami i przywołuje blisko 200 wywiadów, na podstawie których oparł tekst. Przypomina również, że w trakcie pracy dziennikarskiej miał dostęp do całego Białego Domu, samego prezydenta oraz wielu jego bliskich współpracowników.Prawa do filmowej i telewizyjnej adaptacji bestsellera nabyło Endeavor Content. Wolff ma być producentem wykonawczym całości wraz z byłym dyrektorem BBC Michaelem Jacksonem. Projekt nie ma jeszcze głównego studia producenckiego.