"Opowieści z krypty" mają kłopoty

Nowemają poważne problemy. Mimo optymistycznych zapowiedzi z początku tego roku, że reboot pod wodzą M. Night Shyamalan zadebiutuje w 2017 roku, realizacja projektu może się przeciągnąć, i to znacznie.Okazuje się, żeobjęte są skomplikowaną sytuacją związaną z prawami autorskimi. Sprawa jest o tyle przykra, że stacja TNT planowała na 2017 blok horrory składający się z trzech serii – oprócz "Opowieści z krypty" miały to jeszcze być "Time of Death" i "Creatures". Na razie nie wiadomo, jak kłopoty z "Opowieściami..." odbiją się na dwóch pozostałych projektach.Ponieważ jesteśmy wielkimi fanami serii sprzed lat, będziemy Was informowali o kolejnych zwrotach akcji w tej sprawie.By podgrzać oczekiwania, przypominamy zwiastun ostatniego – naszym zdaniem bardzo udanego – filmu M. Night Shyamalana