"Orphan X. Człowiek, którego nie ma" już w księgarniach

Todd Phillips. Jack Reacher i Jason Bourne chyba wreszcie zyskali godnego rywala. Do księgarń trafiła właśnie pierwsza z serii książek o Evanie Smoaku, czyli tytułowym Orphanie X. O jakości thrillera Hurwitza może świadczyć fakt, że od razu po jego wydaniu w USA prawa do ekranizacji zakupiła wytwórnia filmowa Warner Bros. Produkcją mają się zająć Bradley Cooper Cooper prawdopodobnie wcieli się również w jedną z postaci.

Orphan X, nazywany człowiekiem, którego nie ma, to legendarna postać. Budzi respekt, więc zwykło się o nim mówić tylko szeptem. Istnieją pogłoski, że na prośbę osób potrzebujących pomocy zrobi wszystko. Jest tylko jeden warunek: muszą na tę pomoc rzeczywiście zasługiwać. Teraz się okazuje, że jest on kimś więcej niż tylko legendą.Evan Smoak to człowiek posiadający niezwykłe umiejętności, ale nic dziwnego – od najmłodszych lat był przecież szkolony w ramach tajnego programu rządowego, zaprojektowanego po to, by powołać do życia profesjonalnych płatnych zabójców, którzy na zlecenie rządu amerykańskiego wyeliminują wszystkich jego wrogów. To on był tajemniczym osobnikiem o pseudonimie Orphan X. Po latach szkoleń i treningów Evan postanowił zerwać z programem, a nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystać, by raz na zawsze zniknąć.Teraz jednak ktoś tak samo dobrze wyszkolony jak on siedzi mu na ogonie, śledząc każdy jego ruch. Ten ktoś wie o programie Orphan i zadaniach Evana, a w dodatku jest coraz bliżej celu. Wiadomo też, że nie zawaha się wykorzystać słabości Smoaka i prowadzonej przez niego szlachetnej misji, by go znaleźć i unicestwić.Nowy thriller Gregga Hurwitza polecają najlepsi autorzy powieści akcji i recenzenci największych gazet:David BaldacciLisa Gardner"Publishers Weekly"