"Ostatni Jedi" czy "Ostatni Jedi"? Reżyser odpowiada

Gdy tylko ujawniono, że ósma częśćnosi podtytuł, w sieci trwały spekulacje na temat tego, kto nim jest, czy odnosi się do jednej osoby czy grupy. Teraz Rian Johnson udzielił odpowiedzi.Reżyser widowiska stwierdził, że odpowiedź tak naprawdę była już znana od czasu, gdzie pojawia się w napisach początkowych. Z punktu widzenia opowiadanej przez niego historii to Luke Skywalker jest ostatnim Rycerzem Jedi, który z nieujawnionych powodów ukrył się przed światem.Przy okazji do sieci trafiła para nowych zdjęć z widowiska. Znajdziecie je poniżej: