"Ostatni Jedi" wciąż pierwsi na świecie

Zwycięski pochódtrwa. W świąteczny weekend film zgarnął kolejne 75,1 miliona dolarów w międzynarodowym box office. Nieźle poradziły sobie równieżorazMimo spolaryzowanych opinii widzów, najnowsza odsłona gwiezdnej sagi poza granicami USA ma już na 380,3 miliona dolarów, co przekłada się na łączną sumę 745,4 miliona dolarów wpływów z całego świata - a przypomnijmy, że do premiery wciąż przygotowują się chociażby Chiny. Ogólnie, przychody filmu plasują się obecnie o 30% niżej niż w przypadkuw analogicznym momencie kinowego biegu oraz o 40% wyżej niż w przypadku. W Europie Rian Johnson ma już na koncie czwarty najbardziej dochodowy film roku.zadebiutowało na 53 rynkach, zarabiając ogółem 49,5 miliona dolarów - aż na 28 z nich zajęło pierwsze miejsce w box office (m.in. w Meksyku, Rosji oraz ośmiu krajach azjatyckich). Film zebrał już 100 milionów dolarów, dostaje też zaskakująco pozytywne recenzje krytyków i widzów, co wróży mu całkiem długi żywot w kinach.Rozśpiewany przebój Universalupojawił się z kolei w 14 nowych krajach i zarobił 9,8 miliona dolarów, choć trzeba przyznać, że w większości przypadków oglądał plecy wspomnianych wyżej konkurentów.wystartował natomiast w 3 krajach - 4,1 miliona dolarów jest przyzwoitym wynikiem, biorąc pod uwagę wymagający, koreański rynek, w którym królują lokalne produkcje. Pierwszą piątkę zamyka byczekprosto od należącego do Foxa Blue Sky Studios - weekendowe wpływy z 62 rynków to 21,5 miliona dolarów (łącznie 30,7 miliona poza USA), ale obraz radzi sobie zaskakująco dobrze na kluczowych rynkach europejskich - w Rosji, Francji i na Wyspach, a przed nim jeszcze 21 nowych krajów do podbicia.Impetu nie traci również animacja Pixara. Produkcja zbliża się właśnie do granicy 500 milionów dolarów na świecie (486,3), a przypomnijmy, że wciąż czeka na swoją premierę na 6 rynkach. W Chinach zajmuje już drugie miejsce zana liście najbardziej dochodowych animacji w historii (165,5 miliona dolarów). A skoro już jesteśmy przy Chinach, to na szczyt zestawienia wdrapały się tamulubieńca lokalnej publiczności, Fenga Xiaoganga orazweterana Chena Kaige