"Ostatni Jedi" zdominował światowy rynek kinowy

Nie ma niespodzianki. W naszym zestawieniu zagranicznego box office'u mógł być – i jest – tylko jeden zwycięzca. To. Obraz zarobił w weekend. Ponieważ jednak w wielu krajach widowisko można było oglądać już w środę, łącznie na koncie jest 230 milionów dolarów. To wynik lepszy od tego, jaki na start uzyskał, ale o 23% gorszy od otwarciaFilm pojawił się w 54 krajach świata i mimo fantastycznego wyniku łącznego, nie wszędzie był wielkim przebojem. Szczególnie boleśnie wypadła premiera w Korei Południowej, gdzie od środyzdobył tylko 5,1 mln dolarów. Dwa razy lepszy wynik (11,6 mln dolarów) uzyskała lokalna premiera("Steel Rain").Jednak w innych krajach wpływysą zdecydowanie bardziej imponujące. W Wielkiej Brytanii widowisko zarobiło 36,7 mln dolarów. W osiągnięciu trzeciego najlepszego wyniku otwarcia pomógł fakt, że w jednej z sieci multipleksów od środy przez 72 godziny na okrągło puszczano film i nawet seanse o 3 i 5 rano były wyprzedane.W Australii (15,9 mln dolarów), Niemczech (23,6 mln dolarów), Chorwacji, Nowej Zelandii, Szwecji i na Węgrzechmoże pochwalić się drugim najlepszym otwarciem wszech czasów. W Dani i Norwegii – trzecim.We Francji (18,1 mln dolarów), Hiszpanii (8,3 mln dolarów), Bośni i Hercegowinie, Czechach, Islandii, Polsce, Serbii i Szwajcariiuzyskał najlepsze otwarcie 2017 roku.Na drugim miejscu znalazła się chińska produkcja("Youth"). Obraz miał pierwotnie trafić do kin z okazji święta utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej, ale w ostatniej chwili wycofano się z tych planów. Jak się jednak okazało, nowa data premiery jest równie udana dla filmu. Obraz w weekend zarobił, a od swojej premiery – 48,1 mln dolarów.Podium kompletuje kolejna chińska produkcja –("The Thousand Faces Of Dunjia"). Jest to remake obrazu z 1982 roku, której dokonał autor oryginału Woo-ping Yuen . Film zarobił w weekend, a od swojej premiery 33,8 mln dolarów.Niewiele zabrakło, by na podium stanęła produkcja Pixara. Jej weekendowe wpływy wyniosły bowiem. Ten wynik był możliwy, ponieważ władze chińskie zgodziły się przedłużyć pobyt filmu w kinach. W weekend obraz zgarnął kolejne 17,1 mln dolarów, co daje łączne wpływy w wysokości 154,9 mln dolarów. Czyni to ztrzecią najbardziej kasową animację na rynku chińskim. Do końca tygodnia pobije osiągnięcie. Numerem jeden pozostanie jednakO piątą pozycję walczą dwa tytuły. Minimalnie lepsze będzie jednak, którego weekendowe wpływy szacujemy na. Obraz trafił w środę do kin we Francji, gdzie zarobił 1,3 mln dolarów (od premiery 2,2 mln).Z kolei weekendowe wpływy wspominanej już koreańskiej superprodukcji("Steel Rain") wyniosły(od premiery 11,6 mln).