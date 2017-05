"Ostatnia rodzina" zwycięzcą Netia Off Camera 2017

– Wszyscy filmowcy mają ambicje, aby podłączyć się do tego, co teraz i móc odkryć to, co nas czeka. Festiwal ma być świętem wolności sztuki filmowej. Mam nadzieję, że będzie nas niósł w przyszłość, a filmowcy nadal będą iść pod prąd. Może nie będzie on na tyle brutalny, że zwali nas z nóg – powiedziała Agnieszka Holland , odbierając statuetkę.Decyzją Jury Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" pod jej przewodnictwem (Dante Ferretti, Emma Tillinger Koskoff) to Jan P. Matuszyński otrzymał 100 000 USD i możliwość skorzystania z grantu w wysokości 1 000 000 PLN, jeśli swój kolejny film zdecyduje się zrealizować w Polsce. Potwierdziła się opinia, że, zrealizowana według scenariusza Roberta Bolesto , to jeden z najciekawszych debiutów ostatnich lat w polskim kinie. Uwagę zwracają znakomite kreacje Andrzeja Seweryna Dawida Ogrodnika oraz dojrzałość, z jaką do tematu podszedł młody reżyser. Film Jana P. Matuszyńskiego to nie tyle biografia uznanego malarza, Zdzisława Beksińskiego, co przede wszystkim film o rodzinie. Doceniła go również publiczność, przyznając swoją nagrodę dystrybutorowi filmu (Kino Świat). Nagrodę ufundowała telewizja TVN. Specjalne wyróżnienie podczas 10. NETIA OFF CAMERA otrzymał Dustin Lane , operator filmuzachwycił jurorów Konkursu Polskich Filmów Fabularnych. Joanna Johnston Walter Fasano zdecydowali, że do twórców właśnie tego tytułu trafi 300 000 PLN – nagroda Kulczyk Foundation. W tym roku w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych pojawiła się nowa nagroda – MasterCard Rising Star dla najlepszego aktorskiego debiutu. Wyróżnienie i 10 000 PLN otrzymał Max Jastrzębski ).Rada programowa Festiwalu po raz piąty wyłoniła Laureatów Nagród dla Najlepszej Aktorki i Najlepszego Aktora. Zostali nimi Magdalena Berus Arkadiusz Jakubik . Zwycięzcy otrzymali nagrody w wysokości 10 000 złotych, ufundowane przez Apart i Gino Rossi.Już po raz siódmy Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych FIPRESCI również oceniała festiwalowe filmy. Za najciekawszy tytuł konkursu "Wytyczanie Drogi” uznanoFilm pochodzącej z Tajlandii reżyserki to pełne symboliki kino drogi obfitujące, jak na ten gatunek przystało, w wiele tragikomicznych sytuacji. Z kolei nagroda Młodzieżowego Jury Skrytykuj.pl trafiła do"Obraz świata / Świat w obrazach" to projekt realizowany podczas 10. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego NETIA OFF CAMERA - dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i dotacji z budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W jego ramach zostały zorganizowane Międzynarodowy Konkurs Filmowy "Wytyczanie drogi” o Krakowską Nagrodę Filmową oraz Konkurs Polskich Filmów Fabularnych. Dodatkowo w ramach projektu wręczone zostały nagrody dla Najlepszej Aktorki i Najlepszego Aktora oraz Nagroda publiczności i Nagroda FIPRESCI.Zarząd Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych na wniosek Sekcji Młodych Producentów po raz czwarty ufundował nagrody za najlepszy debiut producencki.1. nagroda i 11.000 zł –producent: Radosław Drabik 2. nagroda i 8.000 zł –, producent: Marta Golba 3. nagroda dla najlepszego debiutu w filmie dokumentalnym i 6.000 zł -, producent: Zuzanna Król Przyznane zostało dodatkowo wyróżnienie specjalne dla filmuktórego producentem jest Wojciech Stuchlik.Łącznie w pokazach filmowych w ramach 10.NETIA OFF CAMERA wzięło udział 30.000 widzów. Projekcje odbywały się w krakowskich kinach, na dachach kamienic, na pokładzie barki "Nimfa” i nad brzegiem Wisły. W Miasteczko Filmowe i kino plenerowe zamienił się również plac Szczepański. Do zobaczenia podczas 11.Netia Off Camera w 2018 roku.