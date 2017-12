"Paddington. Więcej przygód" już w księgarniach

Nie można przejść obojętnie koło tego uroczego Misia! Charakterystyczna pelerynka i słoik marmolady, to jego nieodłączne atrybuty. Niedźwiadek z Peru to symbol Wielkiej Brytanii, postać z ekranów kinowych, a także wspaniały wzór dla najmłodszych – propagujący tolerancję, uprzejmość czy wytrwałość. Nie bez powodu został w tym roku maskotką UNICEF-u.Wszyscy kochamy nieporadnego misia, dlatego pragniemy przedstawić Państwu kolejny zbiorek opowiadań pt. "Paddington. Więcej przygód". Znajdziecie w nim jeszcze więcej humoru i jeszcze więcej przygód!Tym razem Paddington wybierze się do domu handlowego i do sądu, odwiedzi dentystę, a nawet nauczy się prowadzić samochód! Jakie jeszcze przygody go czekają? Czy spodoba mu się w szkole? I czy sąsiad będzie zadowolony z jego pomocy w pracach domowych?Tego wszystkiego dowiecie się z książki, którą polecamy nie tylko najmłodszym.