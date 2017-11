"Pan i władca" wypłynie na kolejny rejs?

Czy po półtorej dekady doczekamy się wreszcie kontynuacji filmu? Tak sugeruje odtwórca głównej roli Russell Crowe Gwiazdor napisał na Twitterze, że słyszał pogłoski, jakoby studio 20th Century Fox rozważało realizację kolejnego filmu na podstawie cyklu książek przygodowych pióra Patricka OBriena.Pierwszytrafił do kin w 2003 roku. Nakręcone przez Petera Weira widowisko zdobyło m.in. 10 nominacji do Oscara (dwie zamieniły się w statuetki) i trzy nominacje do Złotego Globu. Nagrody i świetne recenzje nie pomogły, niestety, filmowi w box offisie - wpływy z kin wyniosły 221 milionów dolarów przy budżecie rzędu 150 milionów.Obraz opowiada historię komandora marynarki królewskiej Jacka Aubreya ( Russell Crowe ) i jego najlepszego przyjaciela, lekarza okrętowego dr Stephena Maturina ( Paul Bettany ), którzy pełnią służbę na fregacie o nazwie Surprise. Pewnego dnia ich statek zostaje znienacka zaatakowany przez przeważające siły wroga. Mimo iż w czasie potyczki jednostka zostaje poważnie uszkodzona, a wielu członków załogi odnosi rany, komandor Aubrey decyduje się na morderczy pościg przez dwa oceany, starając się za wszelką cenę przechwycić wrogi okręt. Gra toczy się o niezwykle wysoką stawkę, jaką jest dobre imię komandora. Jeśli uda mu się pokonać nieprzyjacielską jednostkę, zdobędzie rozgłos i sławę, jeśli nie, pogrąży siebie i swoją załogę.