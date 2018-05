"Patrick Melrose" z Benedictem Cumberbatchem w HBO GO!

Premiera nowego miniserialu, będącego ekranizacją cyklu powieści o tym samym tytule, odbędzie się w serwisie HBO GO 14 maja. To historia młodego brytyjskiego arystokraty, który zmaga się z uzależnieniem i traumą z dzieciństwa, a jednocześnie próbuje uporządkować swoje życie. W główną rolę wciela się nominowany do Oscara Benedict Cumberbatch Patrick Melrose ( Benedict Cumberbatch ) pochodzi z arystokratycznej, uprzywilejowanej rodziny. Jest inteligentnym i charyzmatycznym mężczyzną, który cieszy się dużym powodzeniem wśród kobiet. Starając się uporać z trudnymi wspomnieniami z traumatycznego dzieciństwa, które zafundowali mu agresywny ojciec oraz przymykająca na wszystko oko matka, szuka ukojenia w używkach.Ta pięcioodcinkowa produkcja jest ekranizacją cyklu powieściowego autorstwa Edwarda St. Aubyna pt. "Patrick Melrose", który bezbłędnie portretuje brytyjską klasę wyższą, przedstawiając równocześnie kolejne etapy radzenia sobie z traumą. Każdy z odcinków serialu przedstawia historię opisaną w jednej z pięciu nowel. Akcja wydarzeń rozgrywa się w latach 60. na południu Francji, w latach 80. w Nowym Jorku oraz w Wielkiej Brytanii po 2000 roku.Obok nominowanego do Oscara Benedicta Cumberbatcha ), w produkcji występują także Hugo Weaving ), laureatka Złotego Globu Jennifer Jason Leigh ), Anna Madeley ), wyróżniona dwiema nagrodami Emmy Blythe Danner ) oraz Allison Williams (serial HBO).