"Pełniejsza chata" po raz trzeci

Twórcy pełniejszejogłosili oficjalnie realizację trzeciego sezonu. Informacje o tym zostały opublikowane na Twitterze, Facebooku i Instagramie.Pierwszy sezon serialu okazał się największym oryginalnym hitem Netflixa – w ciągu pierwszych trzech dni obejrzało go 7,3 mln osób. Drugi sezon nie cieszył się już taką popularnością – oglądalność spadła o 67%. Mimo tegozyskała kolejną szansę. Trzeci sezon ma zadebiutować w przyszłym roku.to kontynuacja serialu z lat 90. Jego bohaterka D.J. Tanner-Fuller grana przez Candace Cameron-Bure przeprowadza się po stracie męża ze swoimi trzema synami do domu ojca. Wkrótce dołącza do niej siostra i najlepsza przyjaciółka z nastoletnią córką.