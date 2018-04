"Piła IX" z fabułą od scenarzystów "Piły: Dziedzictwa"

3 2 1



Tak jak pisaliśmy w styczniu, Twisted Pictures naprawdę szykuje dziewiątą część cyklu. Portal Bloody Disgusting podał właśnie, że studio oficjalnie zatrudniło scenarzystów Josha Stolberga - do opracowania fabuły obrazu.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Nie wiadomo więc, czy film będzie kontynuować wątki z, czy może wykorzysta elementy z. Jest jednak prawie pewne, że za kamerą obrazu nie staną bracia Spierig, czyli reżyserzy ósmej części.zarobiła na świecie 102,9 mln dolarów, co daje jej siódme miejsce wśród tytułów cyklu. Mimo to Twisted Pictures jest zadowolone z wyniku, ponieważ budżet produkcji wyniósł zaledwie 10 milionów dolarów.