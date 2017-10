"Pitbull. Ostatni pies": pierwsze zdjęcia + opis fabuły

Zapraszamy Was do obejrzenia pierwszych zdjęć z filmuw reżyserii Władysława Pasikowskiego. Główne role w kontynuacji kasowej serii grają Marcin Dorociński Kiedy ginie Soczek, partner Majamiego, policjanci z wydziału terroru rozpoczynają dochodzenie. Schwytanie sprawcy uważają nie tylko za swój obowiązek, ale też punkt honoru. Niestety, wydział jest przetrzebiony zmianami organizacyjnymi i zwolnieniami. W tej sytuacji, aby stawić czoła gangsterom, stołeczny komendant ściąga do Warszawy rozproszonych po prowincji, doświadczonych policjantów. W stolicy pojawiają się Despero, Metyl oraz – prosto z Waszyngtonu – Nielat, zwany obecnie Quantico. Tymczasem w walce o dominację nad miastem, toczonej między gangami z Pruszkowa i Wołomina, pojawia się trzeci, znaczący gracz – Czarna Wdowa...Oto, co o filmie ma do powiedzenia Władysław Pasikowski