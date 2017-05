"Po prostu przyjaźń" już na DVD, także w wersji limitowanej

to wielowątkowa, wzruszająca komedia o grupie przyjaciół, których relacje zostają wystawione na niejedną próbę. Alina ( Sonia Bohosiewicz ) i Marian ( Marcin Perchuć ) wygrywają wielkie pieniądze i muszą się nimi jakoś podzielić. Ivanka (Magdalena Różczka), singielka i bizneswomen, chce mieć dziecko nie wiążąc się z mężczyzną; ma jej w tym pomóc serdeczny przyjaciel ( Bartłomiej Topa ). Filip ( Kamil Kula ) ryzykuje twarz i karierę dla kaprysu zwariowanej kolekcjonerki guzików ( Aleksandra Domańska ). Stateczny profesor ( Krzysztof Stelmaszyk ) odmawia nieprzyzwoitej prośbie przyjaciela ( Przemysław Bluszcz ), ale w tajemnicy przed nim porywa się na rzecz niemal karkołomną. Tymczasem zgrana paczka przyjaciół ( Agnieszka Więdłocha Marcin Perchuć ), jak co roku wyrusza w góry. Tam odkrywają tajemnicę, która na zawsze zmieni ich życie. Co wybiorą? Lojalność czy pieniądze? Przyjaźń czy miłość? Prawdę czy kłamstwo? Własne czy cudze szczęście? Każdy wybór dla bohaterów komediioznacza tarapaty. Kto im pomoże? Wiadomo: przyjaciele. Bo przyjaźń, jak żadna inna inwestycja, zawsze się opłaca.Na rynku dostępne są dwie wersje:Ścieżka dźwiękowa zawiera utwory: