"Pomniejszenie" i "Lucky" w programie 8. American Film Festival

Czy pomniejszenie ludzi może być antidotum na przeludnienie Ziemi? Jest to punkt wyjścia dla(Downsizing) – najnowszej satyry science fiction w reżyserii Alexandra Payne'a , która swoją obecnością wzbogaci tegoroczny program AFF. W filmie twórcy niezapomnianegozobaczymy trzynastocentymetrowego Matta Damona , a towarzyszyć będą mu: Christoph Waltz Kristen Wiig . Film otworzył tegoroczny festiwal w Wenecji, a następnie podbił serca festiwalowej publiczności w Telluride i Toronto.Podczas festiwalu pokazany zostanie również, reżyserski debiut aktora Johna Carrolla Lyncha . Główną rolę zagrał zmarły kilka dni temu Harry Dean Stanton ) . Historia ostatniej podróży zatwardziałego ateisty przyniosła mu najlepsze recenzje w karierze, a wielu krytyków wróży mu pośmiertną nominację do Oscara. Jedną z drugoplanowych ról w filmie zagrał natomiast sam David Lynch Inną gwiazdę rozmiaru King Size zobaczą widzowie Sam Elliott – bo o nim tu mowa – zagrał w tym filmie swoje alter ego, czyli starzejącego się złotogłosego aktora i chodzącą legendę westernu, która w obliczu niespodziewanej choroby próbuje uporządkować swoje życie i jeszcze raz zabłysnąć przed ekranem. Zdaniem reżysera jego obraz jest jednym wielkim listem miłosnym napisanym specjalnie dla odgrywającego główną rolę Elliotta.O ileto film opowiadający o jesieni życia, to dwa kolejne tytuły z tegorocznego programu AFF poświęcone są trudnemu okresowi wchodzenia w dorosłość. Pierwszy z nich to, którego reżyserką jest Eliza Hittman . To wizualnie przypominającaopowieść o poszukującym własnej tożsamości nastolatku z Brooklynu, który dzieli swój czas między szemranych przyjaciół, potencjalną nową dziewczynę i tajemniczego, starszego mężczyznę poznanego online.Nieco inaczej z problemem dojrzewania mierzy się bohaterka Margaret Betts . Film opowiada historię zafascynowanej katolicyzmem nastolatki, która doświadczając na własnej skórze klasztornego życia, zaczyna kwestionować swoją wiarę. Podobnie jakobraz ten pokazywany był podczas tegorocznego festiwalu w Sundance. Szczególnie dużą uwagę krytycy zwracają na wybitną rolę Melissy Leo , która wciela się postać surowej przeoryszy. Już w tej chwili jest jedną z faworytek do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony 11 października o 12.00. Karnety na 8. American Film Festival (24-29.10) dostępne są na