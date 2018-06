"Pomoc domowa" kolejnym wskrzeszonym sitcomem?

Amerykanie z otwartymi ramionami przyjęli wskrzeszone sitcomyoraz. Nic więc dziwnego, że w kolejce ustawiają się już kolejni twórcy, którzy także chcą raz jeszcze poczuć uwielbienie fanów. W wywiadzie udzielonym dla Entertainment Tonight Fran Drescher ujawniła, że właśnie trwają rozmowy na temat wznowieniaSitcom zadebiutował w 1993 roku i był telewizyjnym hitem przez sześć sezonów. Drescher była jego współtwórczynią i grała w nim tytułową rolę.opowiadała historię młodej kobiety, która na gwałt potrzebowała pracy i narzeczonego. To pierwsze znalazła szybko, stając się opiekunką trójki dzieci bogatego producenta Maxwellaa Sheffielda. To drugie wymagało od niej więcej czasu i wysiłku. Drescher zapowiada, że nowaopowiadałaby historię tych samych bohaterów, tyle że współcześnie, 20 lat później. Dzięki temu byłaby to jednocześnie kontynuacja jak zupełnie nowy show.Nową falę wskrzeszania przebojowych sitcomów sprzed lat rozpoczął Netflix, realizując(czyli kontynuację) w 2016 roku. W kolejnych latach premierę miały wspomnianeoraz. W przygotowaniu jest już kontynuacja