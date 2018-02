"Predator" i "Alita" z nowymi datami premier

20th Century Fox ogłosiło nowe daty premier swoich filmów, w tymWidowisko SF, które miało początkowo trafić do kin 20 lipca, pojawi się na ekranach 21 grudnia. Będzie wówczas walczyć o widzów z, spin-offemoraz komediązadebiutuje półtora miesiąca później niż zapowiadano - datę premiery przesunięto z 3 sierpnia na 14 września. Konkurentami filmu Shane'a Blacka będąoraz. Podobno producenci liczą na to, że nowypowtórzy sukces innego filmu grozy,, który również zadebiutował w multipleksach we wrześniu.8 listopada 2019 roku do kin wejdzie kontynuacjaZ kolei od 5 marca 2021 będzie można oglądać nową animację studia Blue Sky,