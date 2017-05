"Prey" już dostępny na PC, PS4 i Xbox One

3 2 1



Od dziś w sklepach dostępna jest gra. Tytuł ukazał się w polskiej (dubbing) oraz angielskiej wersji językowej do wyboru na platformach Xbox One, PlayStation 4 oraz PC. Polska wersja językowa została przygotowywana przez firmę QLOC S.A.Gdy budzisz się na pokładzie Talos I, ogromnej stacji kosmicznej krążącej wokół Księżyca w 2032 roku, okazuje się że jesteś kluczowym elementem w eksperymencie, który ma na zawsze odmienić ludzkość. Po drodze wydarzyło się jednak coś przerażającego. Obcy przejęli stację i zajęli się polowaniem na wszystkich żywych członków załogi, w tym ciebie. Teraz musisz zagłębić się w mroczne tajemnice Talos I oraz swojej przeszłości i postarać się przeżyć za pomocą umiejętności, znajdowanych na stacji narzędzi, broni oraz parapsychicznych mocy. Jeśli przerażające tyfony dotrą na Ziemię, wszelkie życie, które znałeś do tej pory, zostanie unicestwione. Przyjdzie ci zgłębić tajemnice Talosa I, stawić czoła inwazji obcych oraz spróbować ocalić ludzkość.to gorąco wyczekiwana pierwszoosobowa gra akcji science fiction produkcji Arkane Studios, twórców wielokrotnie nagradzanej serii, na którą składają się okrzyknięta grą roku 2012 część pierwsza oraz jej wysoko oceniany sequel,. Posługując się swoim rozpoznawalnym stylem, Arkane Studios stworzyło gręz zamysłem „otwartej rozgrywki na stacji kosmicznej”, zapewniając graczom charakterystyczne dla studia elementy gry takie jak swoboda działania, możliwość podejmowania decyzji oraz głęboką, wciągającą historię.