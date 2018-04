"Projekt: Monster 2" naprawdę powstanie

3 2 1



Choć filmowe uniwersum Cloverfield składa się już z kilku tytułów, to do tej pory nie doczekaliśmy się porządnej kontynuacji filmu, który to wszystko zaczął. Teraz ma się to zmienić.Podczas CinemaConu - jednej z najważniejszych imprez hollywoodzkiej branży filmowej - J.J. Abrams i szefowie Paramount Pictures ogłosili, że trwają prace nad. Kontynuacjama mieć swoją premierę "w niedalekiej przyszłości". I co ważne, obraz trafi do kin.Przy okazji J.J. Abrams stwierdził, że wyreżyserowany przez Juliusa Avery'ego nie jest częścią uniwersum Cloverfield. Wiele osób może mieć problemy z przyjęciem tej informacji do wiadomości. Po sieci już jakiś czas temu krążyły rewelacje, które potwierdzały powiązania tego filmu wojennego z cyklemJeśli zaś chodzi o, to na razie nie podano żadnych szczegółów obrazu.