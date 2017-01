KINO

TELEWIZJA

W czwartek nominacje do swoich nagród ogłosiła Amerykańska Gildia Scenografów . Laureatów poznamy 11 lutego.Lista nominacji prezentuje się następująco:odc. Blood of My Blood; The Broken Man; No Oneodc. he Vanishing of Will Byers; Holly, Jolly; The Upside Downodc. Wolferton Splash; Hyde Park Corner; Smoke and Mirrorsodc. The Tiger’s Cave; Land O' Smiles; Falloutodc. pilotowyodc. Inflatable; Fifi; Klickodc. 16; 21odc. 41; 47; 48odc. Eps2.0_unm4sk-pt1.tc; Eps2.4_m4ster-slave.aes; Eps2.9_pyth0n-pt1.p7zodc. See; South Will Rise Again; Finish the Songodc. 4odc. Nosedive; Playtest; San Juniperoodc. The Abominable Brideodc. pilotowyodc. 100% Not Guilty; Marcia, Marcia, Marcia; Manna From Heavenodc. Now I Will Singodc. Two In The Box; Vachmanity Insanity; Daily Active Usersodc. "If I Were a Bell"odc. Pitch Black; The Power of Power; Mama's Hidewayodc. Kissing Your Sister"odc. And The 80's Movie; And The Godmama Drama; And The Two Openings: Part Twoodc. Love & Carriage; Room-Mating; Stupid Cupidodc. The Positive Negative Reaction; The Big Bear Precipitation; The Fermentation Bifurcationodc. pilotowyodc. Leavin's Been Comin' (For A Long, Long Time)