"Przygoda Olafa" nie będzie już wyświetlana przed "Coco"

Okazało się, że wyświetlanie 22-minutowej krótkometrażówkiprzed seansem prawie dwugodzinnegoto nietrafiony pomysł ze strony Disneya. Od 8 grudnia widzowie nie zobaczą już w kinie animacji o bałwanku.Do zmiany decyzji doprowadziły liczne skargi widzów, którzy uważają, żejest za długa, by puszczać ją przed właściwym seansem. Niektóre dzieci nie potrafiły wysiedzieć w kinie łącznie dwóch i pół godziny, a inni – włącznie z dorosłymi – nie byli wręcz pewni, czy trafili do właściwej sali i oglądają właśnie to, za co zapłacili. W wielu przypadkach koniecspotykał się w głęboką ulgą widowni.Głos w tej sprawie zabrał także reżyser Adrian Molina , który wyjaśnił, że wyświetlenieprzed właściwym filmem miało być pewnego rodzaju eksperymentem, ale nie sądził, że animacja jest w rzeczywistości taka długa. Zakładano, że obie historie będą po prostu ze sobą współgrały, bo obie są o tradycji.puszczana jest przedtakże w polskich kinach. Dajcie znać, czy Was też tak zmęczyła.