"Psychoza" w kosmosie – taki serial zapowiada George R.R. Martin

W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że serial stacji Syfystracił swojego prowadzącego. Z projektem pożegnał się Daniel Cerone , a jego miejsce zajął producent wykonawczy i scenarzysta serialu Jeff Buhler Syfy postanowiło przykryć tę informację i zaprezentowało pierwszy materiał pokazujący, czego fani prozy George'a R. R. Martina mogą się spodziewać. Klip znajdziecie poniżej:Serial powstaje na bazie opowiadania Martina znanego w Polsce jako "Wędrowcy". To historia ośmiu naukowców i potężnego telepaty, którzy wyruszają na ekspedycję do granic naszego układu słonecznego – w nadziei nawiązania kontaktu z obcymi. W trakcie podróży zaczyna dochodzić do przerażających i brutalnych wydarzeń.W 1987 powstała już filmowa ekranizacjaw reżyserii Roberta Collectora