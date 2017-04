"Ralph Demolka 2" opóźniony. "Kraina lodu 2" w 2019 roku

Jak już dziś informowaliśmy (przy okazji), studio Walta Disneya ogłosiło plany dystrybucyjne na najbliższe cztery lata. Poniżej znajdziecie najważniejsze zmiany i nowości.Mamy złą wiadomość dla fanów Ralpha Demolki.nie wejdzie do kin w marcu przyszłego roku. Data premiery została przesunięta na listopad 2018 roku. Pojawi się więc niespełna trzy tygodnie po premierze aktorskiejStudio Disneya ujawniło też, kiedy zobaczymy. Kontynuacjatrafi do amerykańskich kin 27 listopada 2019 roku. Oznacza to, że zadebiutuje trzy tygodnie po aktorskiej baśni Disneya i trzy tygodnie przed kolejną aktorską baśnią Disneya. Oba te projekty nie zostały na razie ujawnione.Premierazostała wyznaczona na kwiecień przyszłego roku. Studio dodało też do kalendarza dwa niezatytułowane aktorskie projekty. Pierwszy trafi do kin w kwietniu 2020 roku, drugi w marcu 2021 roku. Na czerwiec 2021 roku zapowiedziana została kolejna animacja Pixara. Na razie jednak nie podano jej tytułu.