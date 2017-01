"Rekiny wojny" już na 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray i DVD

to znakomity komediodramat opowiadający niewiarygodną acz prawdziwą historię dwóch młodych handlarzy bronią. W rolach głównych wystąpili Miles Teller , gwiazda głośnego, oraz dwukrotnie nominowany do Oscara Jonah Hill . Film w reżyserii Todda Phillipsa , twórcy przebojowej trylogiimożna już oglądać na 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray i DVD.Stany Zjednoczone, rok 2005. David Packouz ( Miles Teller ), młody masażysta z Miami, na pogrzebie przyjaciela spotyka swojego dawnego kolegę Efraima Diveroli ( Jonah Hill ). Ten proponuje mu pracę w swojej firmie AEY zajmującej się handlem bronią. Trwająca właśnie wojna w Iraku powoduje, że Efraim ma pełne ręce roboty i gwarantuje niezłe zarobki. Będący pacyfistą David początkowo się waha, ale kiedy jego dziewczyna Iz ( Ana de Armas ) oznajmia mu, że jest w ciąży decyduje się na współpracę z dawnym kolegą.Przyjaciołom udaje się wykorzystać mało znany projekt rządowy pozwalający niewielkim firmom brać udział w przetargach na kontrakty dla amerykańskiej armii. Zaczynają skromnie, ale z czasem zgarniają mnóstwo kasy, dzięki czemu żyją jak królowie. Duet wpada po uszy, kiedy zdobywa kontrakt o wartości 300 mln dolarów na uzbrojenie wojska stacjonującego w Afganistanie. Aby go zrealizować, muszą podjąć współpracę z typami spod ciemnej gwiazdy, którzy okazują się być przedstawicielami rządu Stanów Zjednoczonych.Film powstał na podstawie historii pary dwudziestokilkulatków, którzy zarobili miliony jako najbardziej nieprawdopodobni międzynarodowi handlarze bronią. Jednak kiedy tylko udało im się znaleźć na przysłowiowym szczycie, wszystko nagle zaczęło się walić w spektakularny sposób.W wydaniach 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray nie zabraknie także wyjątkowych materiałów dodatkowych: