"Rzeźnia numer pięć" otwarta w telewizji

Universal Cable Network przygotuje serialową adaptację Kurta Vonneguta . Całość zostanie napisana i wyprodukowana przez Patricka Macmanusa ).Opublikowana w 1969 roku i wyrosła z wojennych doświadczeń autora, książka jest dziś żelazną klasyką satyry. To opowieść o Billym Pilgrimie, pomocniku kapelana służącym w amerykańskiej armii, który zostaje wzięty do niewoli i stara się przetrwać bombardowanie Drezna. Achronologiczna narracja wykorzystuje motyw podróży w czasie i rozszczepienia osobowości, by pokazać skalę traumy, będącej udziałem bohatera.Producentką będzie również Gale Anne Hurd z Valhalla Entertainment, a także Jon Brown z Ensemble Entertainment oraz Bradley Yonover z Brand Y Media.