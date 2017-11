"Serial Cleaner" na Nintendo Switch już 30 listopada

3 2 1

Krakowskie studio iFun4all poinformowało dziś, że już 30 listopada posiadacze konsol Nintendo Switch będą mogli zagrać w ich największą jak do tej pory produkcję, czyli. Gra będzie dostępna do pobrania cyfrowo w Nintendo eShopie za około "sześć dyszek".Całkiem niedawno iFun4all przeportowało na Switcha swoją mobilną produkcję, zaś jutro trafi tam kolejna gra studia,. To jednak nie koniec Switchowych podbojów krakowskiej ekipy. Obecnie u Nintendo jest jeszcze jedna gra skierowana przez nich do certyfikacji. Jak mówi prezes iFun4all, Michał Mielcarek,Polscy deweloperzy indie chyba bardzo polubili nową platformę Nintendo, o czym świadczą właśnie zapowiedzi studia iFun4all czy wydane ostatnie przez Crunching Koalas produkcje. Ciekawe kiedy obecność Switcha zobaczą nasi duzi twórcy, jak Techland czy CD Projekt RED.