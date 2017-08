"Shatterhand" tytułem nowego Bonda?

3 2 1



W sieci pojawiła się plotka dotycząca potencjalnych szczegółów. Według niej, film będzie nosił tytuł, całość ma być oparta na jednej z "nowożytnych" książek o agencie 007, zaś czarny charakter będzie niewidomy.Książka, o której mowa, to opublikowana w 2001 rokuautorstwa Raymonda Bensona. Bond mierzy się w niej z niewidomym liderem nikczemnej Unii - francuskiej organizacji terrorystycznej. Z czarnym charakterem związana jest również femme fatale Tyler Migonne, aktorka i uwodzicielka, która bierze na celownik agenta Jej Królewskiej Mości. Co ciekawe, Benson zaadaptował już trzy filmy z Piercem Brosnanem na bondowskie opowiadania, więc byłaby to nowa sytuacja, w której to właśnie jego tekst jest podstawą filmowego scenariusza.Jako że informacjami o filmie podzieliło się ze światem "Mirror", należy pozostać sceptycznym. Dowiedzieliśmy się również, że kierownicy planu szukali już lokacji w Chorwacji, Francji i Japonii - właśnie tam rozegrałyby się kluczowe sekwencje akcji. Artykuł wspomina też o możliwym powrocie Blofelda ( Christoph Waltz ) oraz Pana Hinxa ( Dave Bautista ). Ale na razie wiemy tylko tyle, że 25. film o Bondzie pojawi się w kinach 8 listopada 2019 roku, głównym kandydatem na reżysera jest Francuz Yann Demange ), a Daniel Craig najprawdopodobniej powtórzy swoją rolę.Co sądzicie o tych rewelacjach? Chcielibyście zobaczyć Bonda w takim wydaniu?