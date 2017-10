"Shazam!" raczej bez Johna Ceny

W zeszłym miesiącu pojawiła się plotka, według której były gwiazdor wrestlingu John Cena jest jednym z głównych kandydatów do zagrania w widowisku DC. Wygląda jednak na to, że jego szanse występu w filmie nie są tak duże, jak wcześniej sugerowano. Cena podobno faktycznie spotkał się z reżyserem Davidem F. Sandbergiem . Najwyraźniej jednak twórca uznał, że nie jest on odpowiednim kandydatem. Może i Cena jest na liście kandydatów, ale raczej nie na jej szczycie.był w planach na długo zanim Warner Bros. zaczęło rozwijać kinowe uniwersum DC Comic. Pierwotnie obraz miał koncentrować się na postaci przeciwnika superbohatera, jednak Black Adam (w którego wcieli się Dwayne Johnson ) ostatecznie otrzyma własny film i w tej produkcji się nie pojawi.Bohaterem filmu będzie chłopiec Billy Batson, który po wypowiedzeniu tytułowego magicznego słowa, zmienia się w superbohatera obdarzonego mocami mitycznych postaci: wiedzą Salomona, siłą Herkulesa, wytrzymałością Atlasa, potęgą Zeusa i szybkością Merkurego.Premierę zapowiedziano na 2019 rok.