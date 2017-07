"Simpsonowie 2" z szansą na realizację

3 2 1



Chociaż tej jesieni doczekamy się już 29. sezonu serialowych, to na wielkim ekranie mieliśmy okazję oglądać ich dotąd tylko raz i to dziesięć lat temu. O sequelu mówi się już od jakiegoś czasu i wygląda na to, że wciąż może powstać.Producent i scenarzysta filmowej wersji Al Jean oraz jej reżyser David Silverman powiedzieli w wywiadzie, że bardzo chcieliby zrealizować kolejny film, ale przed nimi długa droga - na razie prowadzą tylko wstępne rozmowy ze studiem. Podkreślają też, że większość pomysłów na film, które pojawiły się na przestrzeni ostatniej dekady, została wykorzystana już w serialu."Pewne rzeczy wciąż nas powstrzymują" - mówił Jean - "Nie chcielibyśmy za bardzo ryzykować z budżetem. I na pewno czekamy na odpowiedni moment - nie chcemy robić tego filmu dla pieniędzy, zależy nam na tym, aby był przede wszystkim dobry. Musimy więc upewnić się, że zrobimy go w zgodzie z własną wrażliwością".Co o tym sądzicie? Chcielibyście zobaczyć przygody Simpsonów jeszcze raz na dużym ekranie?