"Skanerzy" zmierzają na mały ekran

Firmom Media Res oraz Bron Studios udało się nabyć prawa do realizacji serialu telewizyjnego opartego na klasycznym horrorzez 1981 roku.Film Davida Cronenberga doczekał się do tej pory dwóch sequeli oraz dwóch spin-offów. Wszystkie kontynuacje zostały zrealizowane na rynek kina domowego. Przez ostatnią dekadę prawa do marki posiadało studio Dimension Films, które próbowało najpierw zrealizować reboot, a potem serial. Gdy jego plany spaliły na panewce,zostali wystawieni na sprzedaż.Oryginał opowiada o społecznym wyrzutku porwanym przez tajnych agentów. Jak się okazuje, mężczyzna ma zdolności telepatyczne. Dostaje zadanie przeniknięcia do podziemnej organizacji "skanerów" - podobnych sobie telepatów, którzy swoje nadprzyrodzone zdolności wykorzystują jako zabójczą broń.