"Smakosz" usiądzie do stołu po raz trzeci

W ubiegłym roku donosiliśmy, żeznalazł się w poważnych tarapatach ze względu na przeszłość skazanego za molestowanie seksualne 12-letniej aktorki reżysera. Wygląda jednak na to, że realizacja dojdzie jednak do skutku, a proces pre-produkcji już się rozpoczął.Wiosną 2016 w Kanadzie Victor Salva miał rozpocząć zdjęcia do trzeciej części swojego flagowego horroru. Agencja castingowa, przez którą poszukiwał odtwórczyni jednej z ról, wycofała się z zadania i ostrzegła potencjalne aktorki przed udziałem w filmie twierdząc, że może to być dla nich niebezpieczne. Wszystko przez wyrok za czyny pedofilne z 1988 roku. Salva został wtedy skazany na trzy lata pozbawienia wolności, a w więzieniu spędził 19 miesięcy.Portal Bloody-Disgusting donosi, że reżyser skompletował obsadę i planuje rozpoczęcie zdjęć. Akcja filmu ma rozgrywać się ostatniego z 23 dni, w trakcie których filmowe monstrum żywi się ludźmi. Na jego stanie nieustraszony agent Tubbs ( Brandon Smith ), który zrobi wszystko, aby raz na zawsze pozbyć się demona. Pomoże mu najprawdopodobniej ocalała z pierwszej części Trish ( Gina Phillips ). W roli Smakosza powróci Jonathan Breck