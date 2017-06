"Smakosz 3" to sequel pierwszej części

W tym roku do kin trafi wyczekiwana od dawna trzecia część horroruJednak wbrew wcześniejszym doniesieniom, nie będzie to kontynuacja drugiej części, ale bezpośredni sequel pierwszej.Zamieszanie wynika z faktu, że reżyser zamienił scenariusze trzeciej i czwartej części cyklu. Trójka będzie więc stanowić pomost pomiędzy dotychczasowymi filmami i opowie historię pewnej kobiety ( Meg Foster ), która wraz z innymi śmiałkami urządza polowanie na tytułowego stwora - jest świadoma życiowego cyklu Smakosza i wie, że należy za wszelką cenę go powstrzymać. Gina Phillips , która wystąpiła również w pierwszej części, ujawniła, że twórca cyklu Victor Salva napisał już scenariusz czwartego filmu. Akcja obrazu ma się rozpocząć w tym samym momencie, w którym kończy się akcja trójki. Aktorka ponownie wciela się w Trish Jenner. Spotkana po latach bohaterka jest bogatą i wpływową kobietą, który wychowuje nastoletniego syna. W snach Trish prześladuje wizja Smakosza mordującego jej dziecko. Aby temu zapobiec, Jenner postanawia zabić potwora.