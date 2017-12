"Star Trek" Tarantino z kategorią wiekową R

Getty Images © Phil Walters



Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że Quentin Tarantino wyreżyseruje kolejną część. Twórcawłaśnie przekonał wytwórnię Paramount, by - tak jak wszystkie jego pozostałe dzieła - film został zrealizowany z kategorią wiekową R!Reżyser spędził również kilka godzin z trójką kandydatów walczących o posadę scenarzysty: Markiem L. Smithem ), Lindsey Beer ) i Drew Pearce'em ("Mission: Impossible - Rogue Nation"). W trakcie rozmowy opowiedział im o swoich pomysłach na fabułę widowiska. Podobno największe szanse na angaż ma Smith Tarantino nie ma czasu, by samodzielnie przygotować scenariusz. Już w przyszłym roku ruszają zdjęcia do jego dziewiątego filmu - kryminalnej opowieści rozgrywającej się na przełomie lat 60. i 70., w której jednym z wątków będzie zabójstwo Sharon Tate przez bandę Charlesa Mansona. Premierę zaplanowano na 9 sierpnia 2019 roku.Na razie nie wiadomo, kiedy Tarantino trafi do kin. Pieczę nad przedsięwzięciem sprawuje producent J.J. Abrams , który wyreżyserował również dwa filmy z serii.