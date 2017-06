"Star Trek: Discovery" złamie żelazną zasadę "Star Treka"

Jesienią zadebiutuje serial, który ma zerwać z jedną z tradycji serii. Przez lata scenarzystomkazano unikać kreowania konfliktów między oficerami Gwiezdnej Floty oraz pokazywania postaci w negatywnym świetle. Wszystko po to, by spełniła się wizja utopijnej przyszłości, jaką wymarzył sobie twórca cyklu, Gene Roddenberry Showrunnerzy Aaron Harberts Gretchen J. Berg zapowiedzieli, że porzucają zasadę, która była źródłem frustracji dla kolejnych pokoleń scenarzystów., wyjaśnił Harberts Berg wyjaśniła jednak, że nie zamierzają zmieniać protokołu Gwiezdnej Floty:ma różnić się od poprzednich seriali z cyklu także tym, że będzie miał ciągłą formę: znaczy to, że wątki i historie nie będą zamykały się w pojedynczych odcinkach.Premiera 24 września na CBS.