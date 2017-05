"Strażnicy Galaktyki vol. 2" wygrali na świecie, ale...

3 2 1



Za nami jeden z najbardziej ekscytujących weekendów w kinach na świecie ostatnich lat. I to wcale nie za sprawą, którzy sprzedali się zgodnie z oczekiwaniami, a przez, które rozbiło w proch praktycznie wszystkie rekordy indyjskiej kinematografii. Jak bardzo, tego się dowiemy zapewne dopiero za kilka dni, ponieważ dystrybutor wciąż liczy wpływy.Tymczasem numerem jeden, bez niespodzianki, są. Obraz zarobił w weekend. Ponieważ jednak w wielu krajach wystartował wcześniej (w Australii i Nowej Zelandii można go oglądać od wtorku, gdzie pojawił się z okazji tamtejszych świąt narodowych), w sumie na koncie ma 101,2 mln dolarów. Jest to wynik w górnych granicach tego, co prognozowano dla filmu przed weekendem.trafili do 37 krajów świata i w 34 z nich zajęli pierwsze miejsce. Wyższość konkurencji uznali jedynie w Portugalii, Turcji i Wietnamie. Najlepszym rynkiem jest na razie Wielka Brytania, skąd pochodzi co siódmy dolar (wpływy 15,5 mln dolarów). Następne w kolejności są: Australia (11,6 mln), Niemcy (8,3 mln), Francja (7,9 mln) i Meksyk (7,6 mln). Na razie widowisko sprzedaje się o połowę lepiej od pierwszej części. Oczywiście jednak najważniejsze rynki (Chiny, Japonia, Rosja) jeszcze czekają na premierę.Numerem dwa w naszym zestawieniu są, którzy w ten weekend zarobili kolejne. Jednak widowisko nie może być pewne tej pozycji, a wszystko przez fakt, że nie znamy dokładnych wyników. Mimo to Universal Pictures ma powody do świętowania.są coraz bliżej granicy 900 milionów dolarów wpływów z zagranicznych rynków (wyprzedzają numer dwa –– o 200 milionów dolarów). Są piątym filmem studia, które osiągnęło miliard dolarów w skali całego globu. I jest najbardziej kasowym zagranicznym tytułem na rynku chińskim (362,9 mln dolarów). Jednak tam obrazowi nie udało się utrzymać pozycji lidera. Widowisko trafiło również do Japonii, gdzie przegrało zzarabiając "tylko" 7,5 mln dolarów.Podium kompletuje, najdroższa produkcja Indii. Ile film zarobił na otwarcie, tego na razie nie wiadomo. Szacuje się jednak, że jest to około, co jest wynikiem niebotycznym (dla porównaniajest trzecim największym indyjskim hitem wszech czasów i ma na swoim koncie 97 milionów dolarów). Problem z uzyskaniem danych wynika m.in. z tego, że w samych Indiach wprowadzono cztery wersje językowe (oryginalnie obraz został zrealizowany w telugu).Na razie wiemy, że pierwszego dnia w Indiachzarobił absurdalną kwotę 121 koti rupii (1 210 000 000). Nigdy wcześniej żaden film nie przekroczył 100 koti w jeden dzień. W tym roku łączne wpływy powyżej tej granicy uzyskały tylko trzy tytuły. Dotychczasowy numer jeden Shah Rukh Khanem ma łącznie na swoim koncie "błahe" 137,5 koti rupii. Pierwsze dane sugerują, że globalnie tylko w piątekzarobił 32,6 mln dolarów. Jeśli ktoś chce zrozumieć, jakim trzęsieniem ziemi jest w Indiach kontynuacja, to niech wyobrazi sobie film, który w Polsce w ciągu jednego dnia gromadzi milionową widownię.Czwarte miejsce w naszym zestawieniu zajął film, który w Chinach zdetronizował. To kino akcji z Hongkongu, które zarobiłoNa piątym miejscu jest kolejna chińska produkcja – widowisko SF. Wpływy wyniosłyMiejsce szóste przypadłoz kwotą. Globalne wpływy widowiska wynoszą 1 142,5 mln dolarów, co daje 13. miejsce na liście największych kasowych przebojów wszech czasów.Z wynikiemsiódmą pozycję okupujeKolejne dwa miejsca zajęły chińskie produkcje:) i, od premiery 13,4 mln).Ostatnim filmem, który w tym tygodniu osiągnął 10 milionów dolarów, są. Animacja zarobiła 11,7 mln dolarów.