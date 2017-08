"Stranger Things" z czterema sezonami

3 2 1







Wygląda na to, że serialbędzie liczył ostatecznie cztery sezony - nie pięć, jak w lutym twierdzili jego producenci. Showrunnerzy i twórcy serialu, bracia Duffer , zapowiedzieli w wywiadzie: "Celujemy w liczbę cztery, to będzie koniec serialu".Spytani o to, czy będą trzymać się modelu z przygód Harry'ego Pottera i wracać do swoich postaci co roku, odpowiedzieli: "Bohaterowie dojrzewają, będziemy starali się pokazywać ten proces. Ale nie sądzę, że będziemy w stanie uzasadnić każdą aferę, której stają się częścią w tak regularnych odstępach".Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż nie otrząsnęli się z horroru, który spotkał ich za sprawą Demogorgona i innych sekretów z miejskiego laboratorium. Willowi Byersowi udało się uratować z Drugiej Strony. Tym, którzy przetrwali, zagraża jednak jeszcze potężniejsza i bardziej złowroga istota - oto opis drugiego sezonuDatę premiery ustanowiono na 27 października. W obsadzie ponownie Winona Ryder