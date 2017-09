"Suburbicon" po raz pierwszy w Polsce na Filmweb Offline!

3 2 1



W dniachw Warszawie odbędzie się Filmweb Offline , czyli spotkanie w realu użytkowników naszego portalu. Dziś ujawniamy trzeci i ostatni film, który zobaczycie w trakcie imprezy.To nowy film George'a Clooneya na podstawie scenariusza braci Coen , z Mattem Damonem Oscarem Isaakiem w rolach głównych - czarna komedia. Warto zaznaczyć, że to pierwszy pokaz tego filmu w Polsce. Obraz przed tygodniem został wyświetlony na festiwalu w Wenecji, a do nas przyjeżdża na ponad miesiąc przed polską premierą - tę zaplanowano na 10 listopada 2017W związku ze zmianą programu tegorocznego zlotu, nie odbędzie się planowany wcześniej pokaz filmuw reżyserii Patryka Vegi . Za wszelkie niejasności przepraszamy. Pozostałymi filmami, które zobaczycie na zlocie są: Janusa Metza Pedersena oraz- pisał w swojej weneckiej relacji Łukasz Muszyński.Jak co roku gwarantujemy Wam wyśmienite filmy oraz niepowtarzalną okazję, by poznać ludzi, z którymi łączy Was miłość do kina. Wszystkie tegoroczne seanse będą miały miejsce w warszawskiej Kinotece. Będziecie mieli wyjątkową okazję, by obejrzeć przedpremierowo wybrane specjalnie dla Was filmy. Pierwszy seans odbędzie się w piątek wieczorem, 29 września, dwa kolejne - w sobotę w godzinach popołudniowych i wieczornych. Po filmach, również w sobotę 30 września, tradycyjnie zapraszamy na zimne piwo i zabawę do białego rana.W trakcie naszej imprezy zostaną ogłoszeni laureaci. Aby zagłosować na swoich faworytów, wystarczy kliknąć TUTAJ . Podczas Filmweb Offline nagrodzimy również laureatów tegorocznego konkursu krytycznofilmowego