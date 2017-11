"Super Mario Bros." od producentów "Minionków"

3 2 1



Powraca pomysł realizacji animowanego filmu kinowego. Jak podaje "The Wall Street Journal" produkcją filmu zainteresowany jest należący do Universal Pictures gigant w świecie animacji - Illumination Entertainment.O projekcie na razie niewiele wiadomo. Jest bowiem w bardzo wczesnej fazie rozwoju i nie ma jeszcze scenarzysty. Jest raczej pewne, że głównymi bohaterami będą kultowi hydraulicy: Mario i Luigi.To nie pierwsza próba przywrócenia słynnej serii gier kinu. Trzy lata temu realizację filmu animowanego rozważało Sony Pictures. Jego producentem miał zostać Avi Arad ). O planach filmu dowiedzieliśmy się dzięki hakerom, którzy ujawnili korespondencję mailową szefowej filmowej produkcji Sony Amy Pascal . Ta, zanim została zwolniona, miała też swojego faworyta do objęcia stanowiska reżysera. Był nim Genndy Tartakovsky , który z Sony współpracował już przyPierwszeNintendo wprowadziło na rynek w 1985 roku. Była to gra platformowa, której bohaterem był hydraulik Mario wyruszający z misją ratunkową księżniczki Toadstool porwanej przez złego Bowsera. Od tamtej pory powstała cała masa kontynuacji. Najnowszą odsłoną jest tegoroczne