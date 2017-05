"Szkoła czarownic" wciąż w planach Sony

Dwa lata temu informowaliśmy o planach studia Sony dotyczących rebootu. O projekcie było jednak cicho, więc niektórzy z Was mogli już o nim zapomnieć. W przeciwieństwie do wytwórni. Ta właśnie zatrudniła nowego scenarzystę. Został nim Daniel Casey.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Kiedy nad scenariuszem pracowała Leigh Janiak , po sieci krążył doniesienia o tym, że nowybędzie rebootem w postaci sequela. Jego akcja miała rozgrywać się 20 lat po wydarzeniach opisanych w oryginale. Czy jednak plany te są wciąż aktualne, tego nie wiemy.Przypomnijmy, że w oryginale siedemnastoletnia Sarah przenosi się do nowej szkoły w Los Angeles. Jej uwagę zwracają trzy rówieśnice, nazywane "czarownicami z Eastwick". Trapione przez różne kompleksy dziewczyny rzeczywiście szukają drogi do czarnej magii, chętnie też witają w swoim gronie Sarah, która - jak się okaże - jest czarownicą naturalną. Dzięki niej udaje się zamknąć magiczny krąg. Każda z nich otrzymuje dar o jaki prosiła - miłość, urodę, nienawiść, siłę. Czy jednak czarownice z Los Angeles potrafią właściwie wykorzystać swe zdolności? Już niebawem przyjdzie im stoczyć krwawą bitwę między sobą.