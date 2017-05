"Sztuka kochania" już na DVD i Blu-ray

3 różne etapy życia. 1 bohaterka. 1 książka. Wiele przygód i przeszkód.



Film Marii Sadowskiej Justyną Wasilewską w rolach głównych, to opowieść o kobiecie, która jedną książką zrewolucjonizowała życie seksualne całego kraju. Na przekór konserwatywnym stereotypom, wszechobecnej ignorancji, na przekór dygnitarzom z urzędu cenzury PRL. Co sprawiło, że Wisłocka napisała "Sztukę kochania”, książkę która w latach 70. podbiła rynek księgarski? Powojenne studia medyczne i niekonwencjonalny układ miłosny w życiu osobistym? Płomienny romans i wielka miłość dekadę później? Wspólna walka kobiet z obłudną władzą? Film w sposób barwny, poruszający, i często bardzo zabawny pokazuje, jakie doświadczenia kształtowały charakter i charyzmę Michaliny Wisłockiej. W filmie występują również Danuta Stenka Arkadiusz Jakubik oraz Artur Barciś Losy Michaliny śledzimy na trzech różnych etapach jej życia, które doprowadziły ją do napisania i wydania "Sztuki kochania”., powojenna Polska, Michalina kończy właśnie studia medyczne. Pochłonięta nauką, rozpoczyna swoją przygodę z medycyną. W tym samym czasie jej życie osobiste przybiera zupełnie niespodziewany kierunek. Po wojnie spotyka swoją najlepszą przyjaciółkę z młodości Wandę. Postanawiają zamieszkać razem, wraz z mężem Michaliny Stachem., stalinowska Polska. Michalina Wisłocka, lekarka ginekolożka, zdobywa coraz większe doświadczenie w pracy z pacjentami. Podejmuje też pierwszą próbę edukacji seksualnej polskiego społeczeństwa, co w ówczesnych czasach jest bardzo dużym wyzwaniem. Latem Michalina wyjeżdża do Lubniewic, poznaje Jurka, mężczyznę, który na zawsze pozostanie w jej sercu...., Polska Rzeczpospolita Ludowa. Michalina Wisłocka jest już uznaną lekarką, do której gabinetu ustawiają się kolejki pacjentek. Pomaga im poznać własne ciało oraz rozwiązywać problemy z brakiem zrozumienia w związkach. Podejmuje trudną walkę z partyjnymi dygnitarzami oraz cenzurą, aby jej książka "Sztuka kochania” ujrzała światło dzienne.Film w kinach obejrzało ponad milion osiemset widzów, co świadczy o wielkim zainteresowaniu odbiorców. W sprzedaży dostępna jest także płyta CD oraz winyl ze ścieżką dźwiękową z filmu. Po obejrzeniu filmu zapraszamy także do lektury książki "Sztuka kochania”, która podpowiada jak żyć... żeby chciało się kochać...