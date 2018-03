"Tłumacz" Martina Šulíka otworzy 20. Kino na Granicy

Jubileuszową edycję przegląduzainauguruje Martina Šulíka , który miał światową premierę podczas tegorocznego Berlinale. Na gali otwarcia będzie obecny reżyser filmu. Znamy też już pełną listę filmów cieszyńskiego przeglądu.Najnowszy film Martina Šulíka , jednego z najważniejszych słowackich autorów filmowych, reżysera takich dzieł, jak(1995),(2005) oraz(2011), to tragikomiczne kino drogi. Šulíkowi udało się zgromadzić na planie zdjęciowym wybitnych aktorów. Scenariusz powstawał z myślą o Juraju Herzu , który ze względów zdrowotnych musiał zrezygnować z głównej roli na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zdjęć. W ostatniej chwili zastąpił go Jiří Menzel , który u boku Petera Simonischka (laureata Europejskiej Nagrody Filmowej za tytułową rolę w filmie), stworzył jedną ze swoich najciekawszych aktorskich kreacji. Światowa premieraodbyła się 23 lutego, w dzień 80. urodzin Menzla , film został pokazany w prestiżowej sekcji Berlinale Special.Na 20. urodzinach Kina na Granicy pojawi się blisko 100 wybitnych twórców polskiego i czeskiego kina. Widzowie będą więc mieli mnóstwo okazji do spotkań po projekcjach.– mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy Kina na Granicy. Do udziału w spotkaniu zaproszone zostały m.in. Agnieszka Holland Kasia Adamik czy Katarzyna Klimkiewicz Podczas przeglądu pokazywanych zostanie ponad 100 filmów. Na stronie www.kinonagranicy.pl dostępna jest już pełna lista filmów, które zobaczą uczestnicy 20. Kina na Granicy. Pokazom towarzyszyć będą koncerty w klubie festiwalowym i wystawy.Jubileuszowa edycja Kina na Granicy potrwa aż siedem dni – oddo. Obecnie trwa przedsprzedaż karnetów. Do 31 marca siedmiodniowa wejściówka kosztuje 160 zł. Do zakupów w przedsprzedaży dołączany jest pakiet startowy – katalog, koszulka i torba. Karnety do kupienia na stronie internetowej.