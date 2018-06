"Tamte dni, tamte noce" od dziś na DVD

Już dziś do sprzedaży trafi wydanie DVD głośnego melodramatu Luki Guadagnino Nagrodzony Oscarem za scenariusz adaptowany film powstał na podstawie książki André Acimana, której polska premiera odbyła się w styczniu bieżącego roku. Powieść zdobyła serca czytelników i zajęła czołowe miejsca w wielu zestawieniach najlepiej sprzedających się książek w 2018 roku.(Call Me by Your Name) to historia nagłego i intensywnego romansu między dorastającym chłopcem a gościem jego rodziców w letnim domu we Włoszech. Obaj są zaskoczeni wzajemnym zauroczeniem i początkowo każdy z nich udaje obojętność. Ale w miarę jak mijają kolejne niespokojne letnie tygodnie, ujawniają się ukryte emocje: obsesja i strach, fascynacja i pożądanie, a ich namiętność przybiera na sile. Niespełna sześciotygodniowy romans jest doświadczeniem, które naznacza ich na całe życie. Na Rivierze i podczas namiętnego wieczoru w Rzymie odkrywają coś, czego boją się już nigdy nie zaznać: totalną bliskość.Dzięki znakomicie uchwyconej psychologii zauroczenia książka jest szczerą, przeszywającą serce elegią o ludzkiej namiętności, której nie da się zapomnieć.